На стройках и в кафе в Одинцове нашли около 280 мигрантов-нелегалов

27 мая 2026, 09:07

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

Рейд по проверке соблюдения миграционного законодательства провели полицейские на предприятиях общественного питания и стройках Одинцовского округа. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





В результате удалось выявить 277 нелегальных мигрантов из стран Центральной Азии, некоторые из которых получили сразу несколько взысканий.





«На иностранцев составили 298 протоколов: 269 — за нарушение режима пребывания на территории России, 25 — за незаконную трудовую деятельность и четыре — за уклонение от исполнения административного законодательства», — говорится в сообщении.