На стройках и в кафе в Одинцове нашли около 280 мигрантов-нелегалов
Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Рейд по проверке соблюдения миграционного законодательства провели полицейские на предприятиях общественного питания и стройках Одинцовского округа. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
В результате удалось выявить 277 нелегальных мигрантов из стран Центральной Азии, некоторые из которых получили сразу несколько взысканий.
«На иностранцев составили 298 протоколов: 269 — за нарушение режима пребывания на территории России, 25 — за незаконную трудовую деятельность и четыре — за уклонение от исполнения административного законодательства», — говорится в сообщении.Каждого из нелегалов оштрафовали на пять тысяч рублей. Всех их выдворят из страны.
Сейчас ведётся розыск работодателей, незаконно нанявших мигрантов.