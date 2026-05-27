На стройках и в кафе в Одинцове нашли около 280 мигрантов-нелегалов

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

Рейд по проверке соблюдения миграционного законодательства провели полицейские на предприятиях общественного питания и стройках Одинцовского округа. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.



В результате удалось выявить 277 нелегальных мигрантов из стран Центральной Азии, некоторые из которых получили сразу несколько взысканий.

«На иностранцев составили 298 протоколов: 269 — за нарушение режима пребывания на территории России, 25 — за незаконную трудовую деятельность и четыре — за уклонение от исполнения административного законодательства», — говорится в сообщении.
Каждого из нелегалов оштрафовали на пять тысяч рублей. Всех их выдворят из страны.

Сейчас ведётся розыск работодателей, незаконно нанявших мигрантов.
Лев Каштанов

