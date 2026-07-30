Строительство Южно-Лыткаринской автодороги завершат до 1 сентября
Завершить строительство Южно-Лыткаринской автодороги (ЮЛА) в Московской области планируют до 1 сентября. Об этом доложил губернатор региона Андрей Воробьёв президенту Российской Федерации Владимиру Путину.
Общая протяжённость трассы составляет 45 километров. Она связывает населённые пункты Солнцево, Бутово, Видное, Лыткарино, Томилино и Красково.
«При поддержке федерального центра мы к 1 сентября закончим строить большую концессионную дорогу — ЮЛА. Это, по сути, дублёр МКАД. Это удобство для предприятий, для жителей, позволяет значительно экономить время в пути. Каждая такая дорога очень важна», — подчеркнул Воробьёв.Ожидается, что в сутки по новой магистрали будут проезжать свыше 40 тысяч автомобилей. ЮЛА поможет разгрузить МКАД на 25%.