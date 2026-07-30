В августе в Подмосковье проведут десять выездных донорских акций

30 июля 2026, 13:01

оригинал Фото: istockphoto.com/SeventyFour

Десять выездных донорских акций проведёт в девяти городах Московской области региональный Центр крови в августе. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.





Акции будут проходить 3 августа в Чехове, 10 и 24 августа в Дубне, 12 августа в Домодедове, 13 — в Можайске, 17 — в Электростали, 18 — в Хотькове, 20 — в Истре и Озёрах, а 26 — в Луховицах.





«Дорогие доноры! Приглашаем вас присоединиться к нашим акциям в последний месяц лета. Пусть этот август станет временем надежды и спасения для тех, кто ждёт вашей помощи. Каждая капля вашей крови — чья-то жизнь» — сказал заведующий отделом заготовки крови для выездной формы работы Московского областного центра крови Никита Митькин.