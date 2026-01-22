Строящийся в Лобне ФОК с бассейном откроют для посетителей в марте

22 января 2026, 14:27

Андрей Воробьёв (в центре) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в Лобне примет первых посетителей уже в марте. Проверить ход строительства в микрорайон Катюшки приехал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.





Сейчас готовность спортивного объекта составляет 93%.



В Лобне плаванием занимаются порядка тысячи человек. В округе работают всего два муниципальных бассейна, построенных около 40 лет назад – в микрорайонах Красная поляна и Южный. Для проведения соревнований и профессиональных тренировок они не подходят.

«Запрос на строительство нового бассейна поступил от жителей. Здесь смогут тренироваться взрослые, учиться плавать дети, будут проходить реабилитацию участники СВО. В ФОКе предусмотрено кафе, в том числе для родителей, которые привели своих детей на занятия. Всё удобно и красиво. Тренерский состав уже подобран. Надеемся, что новый ФОК будет наполнен детским смехом, что люди, приходя сюда, будут получать только положительные эмоции», – сказал Воробьёв.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО



«Проходимость бассейна – около 100 человек в час. Чтобы закончить работы в марте, на объекте трудятся около 60 человек. Все идёт по графику», – отметил представитель подрядчика Дмитрий Ганяев.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО