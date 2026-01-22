Строящийся в Лобне ФОК с бассейном откроют для посетителей в марте
Новый физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в Лобне примет первых посетителей уже в марте. Проверить ход строительства в микрорайон Катюшки приехал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Сейчас готовность спортивного объекта составляет 93%.
В Лобне плаванием занимаются порядка тысячи человек. В округе работают всего два муниципальных бассейна, построенных около 40 лет назад – в микрорайонах Красная поляна и Южный. Для проведения соревнований и профессиональных тренировок они не подходят.
«Запрос на строительство нового бассейна поступил от жителей. Здесь смогут тренироваться взрослые, учиться плавать дети, будут проходить реабилитацию участники СВО. В ФОКе предусмотрено кафе, в том числе для родителей, которые привели своих детей на занятия. Всё удобно и красиво. Тренерский состав уже подобран. Надеемся, что новый ФОК будет наполнен детским смехом, что люди, приходя сюда, будут получать только положительные эмоции», – сказал Воробьёв.Новый бассейн с шестью 25-метровыми дорожками позволит тренироваться как профессионалам, так и начинающим пловцам, а также проводить соревнования различного уровня. Кроме того, в ФОКе обустроят бассейн с 10-метровыми дорожками для детей. Помимо этого, там будут располагаться зал сухого плавания с тренажёрами и зоной разминки, раздевалки, кафе и медицинский блок. На прилегающей территории обустроят парковку и зоны отдыха.
«Проходимость бассейна – около 100 человек в час. Чтобы закончить работы в марте, на объекте трудятся около 60 человек. Все идёт по графику», – отметил представитель подрядчика Дмитрий Ганяев.
В физкультурно-оздоровительном комплексе с бассейном «Флагман» бесплатно смогут заниматься участники клуба «Активное долголетие», проходящие реабилитацию бойцы СВО, дети с ограниченными возможностями здоровья.
Кроме того, в ФОКе будет проводиться «добрый час» для льготных категорий граждан. Для желающих предусмотрены занятия по оздоровительному плаванию, аквааэробике, водному поло, а также тренировки для будущих мам и грудничковое плавание.
ФОК станет домашней площадкой местной «Академии спорта». Сейчас там занимаются порядка 950 спортсменов.