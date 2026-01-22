Молодым семьям Подмосковья вручили сертификаты на жильё

22 января 2026, 09:40

оригинал Фото: пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области

Новый 2026 год для молодых семей Московской области начали с приятных новостей. В разных муниципалитетах региона им вручили жилищные сертификаты, которые помогут купить или построить собственное жилье, сообщили в подмосковном Минжиле.





В Дмитрове сертификаты получили три молодые семьи. Выплаты они направят на приобретение или строительство жилья по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище». Программу реализуют при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва.



Фото: пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области Еще шесть семей стали обладателями жилищных сертификатов в Воскресенске. Для них это шанс решить квартирный вопрос и сделать шаг к собственному жилью.



В Черноголовке и Можайске сертификаты вручили еще двум семьям с двумя детьми. В ближайшее время они также планируют переезд в новое жилье.



Фото: пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» помогает жителям Подмосковья частично оплатить покупку квартиры или строительство дома. Государство компенсирует часть стоимости, а остальную сумму семья вносит самостоятельно или оформляет ипотеку.



Чтобы стать участником программы, необходимо выполнить несколько условий: