Студент Гжельского университета взял две награды первенства ЦФО по лёгкой атлетике
Студент Гжельского государственного университета Владислав Авдонин успешно выступил на первенстве Центрального федерального округа по лёгкой атлетике. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Раменского муниципального округа.
Один из главных стартов сезона, собравший лучших спортсменов региона, прошёл в Смоленске.
«В упорной борьбе среди молодёжи до 23 лет Авдонин завоевал сразу две награды: золото – в прыжках в длину с результатом семь метров 17 сантиметров; серебро – в тройном прыжке, где подмосковному атлету не хватило доли баллов до первого места», – рассказали в администрации.
Владислава и его тренеров поздравили с успешным выступлением и пожелали новых личных рекордов.