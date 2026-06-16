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Студент Гжельского университета взял две награды первенства ЦФО по лёгкой атлетике

Фото: пресс-служба ГГУ

Студент Гжельского государственного университета Владислав Авдонин успешно выступил на первенстве Центрального федерального округа по лёгкой атлетике. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Раменского муниципального округа.



Один из главных стартов сезона, собравший лучших спортсменов региона, прошёл в Смоленске.

«В упорной борьбе среди молодёжи до 23 лет Авдонин завоевал сразу две награды: золото – в прыжках в длину с результатом семь метров 17 сантиметров; серебро – в тройном прыжке, где подмосковному атлету не хватило доли баллов до первого места», – рассказали в администрации.
Фото: пресс-служба ГГУ

Владислава и его тренеров поздравили с успешным выступлением и пожелали новых личных рекордов.

Лора Луганская

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