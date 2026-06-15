В Раменском округе прошёл X Арт-фестиваль «Территория САТУРН — 2026»
В Раменском округе состоялся X Окружной открытый Арт-фестиваль «Территория САТУРН — 2026». Организаторы подготовили для гостей творческие и интеллектуальные мастер-классы. Посетители пробовали свои силы в декоративно-прикладном и изобразительном искусстве, играли в шахматы, знакомились с разными направлениями творчества и находили для себя новые увлечения, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
В выставочном пространстве фестиваля работала экспозиция «Тебе, мой славный город!», посвящённая 100-летию Раменского. Авторы представили работы, вдохновлённые историей города и его любимыми местами.
После торжественного открытия на сцену вышла праздничная программа «Слава России!», а затем эстафету подхватили участники фестиваля «Созвездие раменских талантов». Зрители в течение дня поддерживали артистов и знакомились с творчеством коллективов и исполнителей разных жанров.
Для самых юных гостей работала игровая программа. Завершил фестиваль вечер на главной сцене с награждением участников и яркими выступлениями.
В этом году в фестивале приняли участие:
- Детская школа искусств № 1;
- ДК «Гжелка»;
- ДК имени Воровского;
- ДК «Константиновский»;
- ДК «Родники»;
- ДК «Строитель» (филиал КДЦ «Гжельский»);
- ДК «Чулковский» (филиал ДК «Константиновский»);
- Социальный центр ГБУ СО МО КЦСОР;
- Центр культурного развития «Гармония».