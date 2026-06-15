В Раменском округе прошёл X Арт-фестиваль «Территория САТУРН — 2026»

15 июня 2026, 16:53

Фото: пресс-служба администрации г.о. Раменский

В Раменском округе состоялся X Окружной открытый Арт-фестиваль «Территория САТУРН — 2026». Организаторы подготовили для гостей творческие и интеллектуальные мастер-классы. Посетители пробовали свои силы в декоративно-прикладном и изобразительном искусстве, играли в шахматы, знакомились с разными направлениями творчества и находили для себя новые увлечения, сообщает пресс-служба администрации городского округа.





В выставочном пространстве фестиваля работала экспозиция «Тебе, мой славный город!», посвящённая 100-летию Раменского. Авторы представили работы, вдохновлённые историей города и его любимыми местами.



После торжественного открытия на сцену вышла праздничная программа «Слава России!», а затем эстафету подхватили участники фестиваля «Созвездие раменских талантов». Зрители в течение дня поддерживали артистов и знакомились с творчеством коллективов и исполнителей разных жанров.



Фото: пресс-служба администрации г.о. Раменский

Для самых юных гостей работала игровая программа. Завершил фестиваль вечер на главной сцене с награждением участников и яркими выступлениями.



В этом году в фестивале приняли участие:



