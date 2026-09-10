Ступинские врачи вернули пациентке способность свободно дышать

10 сентября 2026, 22:05

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Ступинской клинической больницы помогли 30-летней жительнице городского округа, больше трёх месяцев страдавшей от нарастающей головной боли. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Подмосковья.





Женщина обращалась к терапевту, неврологу, и только МРТ показала истинную причину проблемы. Ею оказалась киста размером 35 на 20 миллиметров в основной пазухе носа. С этим диагнозом женщину направили в ЛОР-отделение

«Как выяснилось, помимо головной боли пациентку беспокоили заложенность носа и лёгкое нарушение носового дыхания. Всё это складывалось в картину хронического риносинусита, а киста стала одним из его проявлений. Такие кисты – прямое показание к хирургическому лечению», – рассказал заведующий оториноларингологическим отделением больницы Сергей Шарков.