В городе Байконуре задержали пьяного, грозившего заколоть знакомого вилкой

10 сентября 2026, 21:52

оригинал Фото: пресс-служба Главного управления Росгвардии по МО

Сотрудники отдела вневедомственной охраны, дислоцированные в комплексе «Байконур», задержали подозреваемого в угрозе убийством. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.





В дежурную часть поступила информация о происшествии в многоквартирном доме на улице Шубникова города Байконура.

«Прибывшие правоохранители выяснили, что во время распития спиртных напитков между знакомыми возник конфликт. Агрессивный мужчина в ходе ссоры нанес несколько ударов кулаком в голову 54-летнему оппоненту. После этого он схватил металлическую вилку и приставил её тому к горлу, угрожая расправой», – рассказали в пресс-службе.