В городе Байконуре задержали пьяного, грозившего заколоть знакомого вилкой
Сотрудники отдела вневедомственной охраны, дислоцированные в комплексе «Байконур», задержали подозреваемого в угрозе убийством. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.
В дежурную часть поступила информация о происшествии в многоквартирном доме на улице Шубникова города Байконура.
«Прибывшие правоохранители выяснили, что во время распития спиртных напитков между знакомыми возник конфликт. Агрессивный мужчина в ходе ссоры нанес несколько ударов кулаком в голову 54-летнему оппоненту. После этого он схватил металлическую вилку и приставил её тому к горлу, угрожая расправой», – рассказали в пресс-службе.Росгвардейцы оперативно задержали подозреваемого и доставили в отдел полиции. Им оказался 38-летний местный житель.