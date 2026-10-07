Теннисисты из Подмосковья завоевали три медали на всероссийском турнире

07 октября 2026, 11:30

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Золотую, серебряную и бронзовую медали завоевали представители Московской области на первенстве России по настольному теннису среди спортсменов до 22 лет. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.





Соревнования проходили в Москве с 31 августа по 6 сентября. В них приняли участие 128 теннисистов из 19 российских регионов.





«Золотую медаль Подмосковью принесла Алина Савостикова: она и её напарница из Москвы Анна Пятирикова стали лучшими в женском парном разряде», — говорится в сообщении.