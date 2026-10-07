Теннисисты из Подмосковья завоевали три медали на всероссийском турнире
Золотую, серебряную и бронзовую медали завоевали представители Московской области на первенстве России по настольному теннису среди спортсменов до 22 лет. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
Соревнования проходили в Москве с 31 августа по 6 сентября. В них приняли участие 128 теннисистов из 19 российских регионов.
«Золотую медаль Подмосковью принесла Алина Савостикова: она и её напарница из Москвы Анна Пятирикова стали лучшими в женском парном разряде», — говорится в сообщении.Серебряную медаль завоевали химчане Родион Уедраого и Эдгард Киселев в мужском парном разряде. А третье место заняли Алина Савостикова и Эдгард Киселев в смешанном парном разряде.
Кроме того, Алина Савостикова выполнила норматив на звание «Мастер спорта России».