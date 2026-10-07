Для школьников из Пушкина провели урок по безопасности на железной дороге
Занятие, посвящённое правилам безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры, провели в образовательном комплексе №7 в Пушкине сотрудницы подразделений по делам несовершеннолетних Елена Халанская и Ксения Морозова.
Школьникам напомнили, что железная дорога — это место повышенной опасности, поэтому соблюдение правил жизненно важно.
«Ребятам объяснили, почему нельзя подходить близко к краю платформы и переходить дорогу вне обустроенных переходов, а также зачем убирать гаджеты и снимать наушники перед пересечением ж/д путей», — говорится в сообщении.Особое внимание в ходе урока полицейские уделили зацепингу и его последствиям. Кроме того, они предупредили об ответственности за нарушение правил.