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Готовность капремонта школы №9 в Луховицах достигла 60%

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Луховицкую школу №9, расположенную в Учебном переулке, капитально ремонтируют. В настоящее время работы выполнены на 60%. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.



Здание общей площадью около 2 700 квадратных метров обновляют в рамках госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры Подмосковья.

«На объекте уже закончили демонтажные и кровельные работы. Сейчас строители занимаются фасадом, отделкой помещений, монтируют инженерные коммуникации и завершают установку окон и витражей», — говорится в сообщении.
В результате ремонта школу обновят снаружи и изнутри, а на прилегающей территории оборудуют спортивное ядро площадью свыше четырёх тысяч квадратных метров.

Открыть учебное заведение планируют 1 сентября 2027 года.
Лев Каштанов

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