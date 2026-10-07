Готовность капремонта школы №9 в Луховицах достигла 60%

07 октября 2026, 10:30

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Луховицкую школу №9, расположенную в Учебном переулке, капитально ремонтируют. В настоящее время работы выполнены на 60%. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.





Здание общей площадью около 2 700 квадратных метров обновляют в рамках госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры Подмосковья.





«На объекте уже закончили демонтажные и кровельные работы. Сейчас строители занимаются фасадом, отделкой помещений, монтируют инженерные коммуникации и завершают установку окон и витражей», — говорится в сообщении.