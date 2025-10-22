Тхэквондисты из Подмосковья завоевали 27 медалей на всероссийских соревнованиях
Четыре золотые, шесть серебряных и 17 бронзовых медалей завоевали представители Московской области на XXIV всероссийских соревнованиях по тхэквондо «Кубок Смоленской крепости». Об этом сообщает пресс-служба Минспорта региона.
27 наград позволили подмосковной сборной занять третье место в медальном зачёте.
«Золотые медали выиграли Яна Бекетова, Валерия Подзирей, Карим Архангельский и Амир Архангельский. На вторую ступень пьедестала почёта поднялись Анастасия Царанова, Александр Виноградов, Нелли Наумова, Иван Ермаков и Таисия Марашкина, завоевавшая сразу два серебра — среди женщин и среди юниорок до 21 года», — говорится в сообщении.Бронзовые награды турнира получили Анна Жигалева, Егор Голубин, Карим Рамазанов, Рамазан Рамазанов, Кирилл Панасенков, Егор Голубин, Марат Гурбанов, Карина Сочнева, Мехриман Шарабдижонова, Ярослав Богданов, Ульяна Викулина, Александр Нефедов, Мурад Исмаилов, Виктория Кислякова, Александра Михайлова, Злата Аккуратова и Назирбек Назирбобоев.