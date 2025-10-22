Тхэквондисты из Подмосковья завоевали 27 медалей на всероссийских соревнованиях

22 октября 2025, 15:38

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Четыре золотые, шесть серебряных и 17 бронзовых медалей завоевали представители Московской области на XXIV всероссийских соревнованиях по тхэквондо «Кубок Смоленской крепости». Об этом сообщает пресс-служба Минспорта региона.





27 наград позволили подмосковной сборной занять третье место в медальном зачёте.





«Золотые медали выиграли Яна Бекетова, Валерия Подзирей, Карим Архангельский и Амир Архангельский. На вторую ступень пьедестала почёта поднялись Анастасия Царанова, Александр Виноградов, Нелли Наумова, Иван Ермаков и Таисия Марашкина, завоевавшая сразу два серебра — среди женщин и среди юниорок до 21 года», — говорится в сообщении.