Российские паралимпийцы получили право выступать с национальной символикой

22 октября 2025, 15:34

МПК восстановил права Паралимпийского комитета России

Фото: Istock/24K-Production

Генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета приняла решение полностью восстановить Паралимпийский комитет России в правах.





Как сообщает издание «Петербургский дневник», первыми соревнованиями, где российские паралимпийцы выступили с гербом и флагом страны, стал чемпионат мира по пауэрлифтингу в Египте.



Президент ПКР Павел Рожков заявил, что российская символика теперь снова представлена на соревнованиях.

«На церемонии награждения в честь побед российского спорта звучит гимн Российской Федерации и поднимается флаг. Это — возвращение государственной символики Российской Федерации на международные соревнования и полноценное участие наших паралимпийцев», — сообщил Рожков.

