Российские паралимпийцы получили право выступать с национальной символикой
МПК восстановил права Паралимпийского комитета России
Генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета приняла решение полностью восстановить Паралимпийский комитет России в правах.
Как сообщает издание «Петербургский дневник», первыми соревнованиями, где российские паралимпийцы выступили с гербом и флагом страны, стал чемпионат мира по пауэрлифтингу в Египте.
Президент ПКР Павел Рожков заявил, что российская символика теперь снова представлена на соревнованиях.
«На церемонии награждения в честь побед российского спорта звучит гимн Российской Федерации и поднимается флаг. Это — возвращение государственной символики Российской Федерации на международные соревнования и полноценное участие наших паралимпийцев», — сообщил Рожков.На сентябрьском чемпионате мира по плаванию россиянам запрещали использовать российскую символику — даже цвета флага и изображение Чебурашки.