Подмосковные стрелки победили в командном зачёте первенства России

22 октября 2025, 14:34

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Три серебряные и четыре бронзовые медали завоевали представители Московской области на первенстве России по стрельбе из пневматического оружия среди юношей и девушек до 17 лет. Такой результат обеспечил им первое место в командном зачёте. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта региона.





Две медали Подмосковью принесла стрельба из пневматического пистолета с расстояния десять метров. Серебро в этой дисциплине завоевал Сергей Труфанов из Наро-Фоминка, а бронзу — Вадим Комаров из Селятина.





«Награды подмосковные стрелки получили также в командных соревнованиях в упражнении «пистолет пневматический, 10 метров». На вторую ступень пьедестала почёта поднялась команда в составе Александра Костенко, Артёма Швецова и Вадима Комарова, а третьими стали Вадим Селютин, Иван Крыльцов и Сергей Труфанов», — говорится в сообщении.