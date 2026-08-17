Треть случаев рака молочной железы в Подмосковье выявляют на ранних стадиях
Выявляемость рака молочной железы на нулевой и первой стадиях в Подмосковье составляет 37%. Это на 6% выше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в пресс-службе Минздрава региона.
В Московской области продолжается работа по раннему выявлению онкологических заболеваний.
«Каждый третий случай рака молочной железы в регионе сегодня выявляется на самой ранней стадии, когда лечение наиболее эффективно. Своевременная диагностика остаётся одним из ключевых факторов успешного лечения», – сказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.Как отметили в ведомстве, для повышения доступности диагностики в Центрах амбулаторной онкологической помощи региона регулярно проводят дни открытых дверей.
Кроме того, жительницы Подмосковья старше 40 лет могут сами записаться на маммографию, если не проходили исследование более двух лет. Сделать это можно через региональный портал «Здоровье», по телефону 122, в инфомате поликлиники или через чат-бот Денис в мессенджере МАКС.