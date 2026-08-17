Треть случаев рака молочной железы в Подмосковье выявляют на ранних стадиях

17 августа 2026, 10:50

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Выявляемость рака молочной железы на нулевой и первой стадиях в Подмосковье составляет 37%. Это на 6% выше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в пресс-службе Минздрава региона.





В Московской области продолжается работа по раннему выявлению онкологических заболеваний.

«Каждый третий случай рака молочной железы в регионе сегодня выявляется на самой ранней стадии, когда лечение наиболее эффективно. Своевременная диагностика остаётся одним из ключевых факторов успешного лечения», – сказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.