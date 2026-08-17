Выпускник Физтеха разработал сервис для международных юристов

17 августа 2026, 10:40

оригинал Фото: сайт МФТИ

Выпускник онлайн-магистратуры МФТИ «Управление ИТ-продуктами» Дмитрий Житлухин разработал цифровой конструктор международных контрактов для юристов. Об этом сообщили в пресс-службе Миинвеста Московской области.





Идея создания Legal Drafting выросла из богатой юридической практики Житлухина. За 15 лет работы с международными сделками он собрал объёмную базу проверенных формулировок. Это несколько тысяч конструкций, которые постоянно повторяются в сложных контрактах.

«Разработчик решил превратить свою коллекцию в инструмент, который автоматически собирает взаимосвязанные юридические блоки и освобождает время для работы над главными условиями сделки. Как правило, подготовка одного такого документа занимает 10-12 часов, и значительное время уходит на формулировку типовых разделов. Использование готовых конструкций позволяет значительно сократить затраты времени», – отметили в ведомстве.