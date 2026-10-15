Инициативу Мособлдумы об изъятии неиспользуемых сельхозземель приняли в первом чтении
Госдума приняла в первом чтении законодательную инициативу по сохранению земель сельскохозяйственного назначения, разработанную Мособлдумой. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.
Документ совершенствует механизм изъятия неиспользуемых участков, обременённых ипотекой, создавая условия для их вовлечения в оборот.
«Сегодня порядка 20% неиспользуемых или используемых не по назначению участков обременены ипотекой. Механизм изъятия в таких случаях нерезультативен, так как эти земли не интересны новым правообладателям из-за риска утраты залогового имущества. Такие сельскохозяйственные участки будут приобретаться в казну субъекта. Возможный риск ложится на региональный бюджет. Последующее вовлечение путём передачи в собственность или аренду затруднено или невозможно», – пояснил председатель Комитета Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку Сергей Керселян.Законопроект предлагает следующие ключевые новшества. Уполномоченный орган субъекта Федерации обращается в суд с требованием об изъятии участка, его продаже с публичных торгов и прекращении ипотеки. Средства от продажи выплачивают залогодержателю в приоритетном порядке, а остаток – бывшему собственнику. Регистрационная запись об ипотеке погашается автоматически одновременно с регистрацией права нового владельца.
Таким образом, банк получит свои средства, бывший собственник – остаток, а земля – нового владельца, который будет использовать её по назначению.
Как отметил председатель Комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин, инициативу поддержали 45 субъектов, в том числе такие аграрные регионы, как Краснодарский край, Ростовская и Оренбургская области.