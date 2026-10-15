Пять жителей Подмосковья проверяют в больнице на оспу обезьян
В Подмосковье с профилактической целью госпитализированы пять человек, контактировавших с предположительно инфицированным оспой обезьян. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.
Как уточнили в ведомстве, в Подмосковье проводят противоэпидемические мероприятия.
«Сейчас пациенты помещены под наблюдение, у них произведён забор анализов. Их состояние оценивается как удовлетворительное, клинических проявлений заболевания нет. Ситуация находится на контроле министерства», – подчеркнули в пресс-службе.Ранее Telegram-канал SHOT написал, что в Жуковском пять человек госпитализировали с подозрением на оспу обезьян.
Оспа обезьян – редкое инфекционное заболевание животных и человека, распространённое в основном в отдалённых районах Центральной и Западной Африки. Оно характеризуется лихорадкой, интоксикацией и сыпью. Состояние может резко ухудшиться в период высыпаний. Однако чаще болезнь протекает в легкой форме и длится от двух до трёх недель.