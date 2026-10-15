Пять жителей Подмосковья проверяют в больнице на оспу обезьян

15 октября 2026, 20:29

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Подмосковье с профилактической целью госпитализированы пять человек, контактировавших с предположительно инфицированным оспой обезьян. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.





Как уточнили в ведомстве, в Подмосковье проводят противоэпидемические мероприятия.

«Сейчас пациенты помещены под наблюдение, у них произведён забор анализов. Их состояние оценивается как удовлетворительное, клинических проявлений заболевания нет. Ситуация находится на контроле министерства», – подчеркнули в пресс-службе.