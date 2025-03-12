Три ветерана ВОВ стали почётными гражданами Павлово-Посадского округа

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.
Звание «Почётный гражданин Павлово Посадского городского округа» присвоил трём ветеранам Великой Отечественной войны местный Совет депутатов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В ходе заседания депутаты поддержали присвоение звания «Почетный гражданин Павлово-Посадского городского округа» ныне живущим участникам Великой Отечественной войны: Прасковье Михайловне Шулаковой, Сергею Петровичу Лобикову и Альфреду Францевичу Кильку», — говорится в сообщении.Кроме того, на заседании был заслушан доклад начальника Павлово-Посадского отдела полиции Ильи Юхмана об итогах года в правоохранительной сфере. Он, в частности, сообщил, что в 2024 году полицейские раскрыли 547 преступлений и привлекли к уголовной ответственности 427 человек.
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