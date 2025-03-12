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Жители Павловского Посада обсудили с властями округа вопросы ремонта домов

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Ремонт жилого фона осудил с жителями первый замглавы Павлово-Посадского округа Филипп Ефанов в ходе пешего обхода территории, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«По вопросу ремонта фасада обратилась жительница дома №7 по улице Щорса — там частично обрушилась кирпичная кладка. Проведём все необходимые работы по ремонту оголовок дымоходов и вентканалов второго и третьего подъездов», — сказал Филипп Ефанов.
Он также осмотрел вместе с представителями управляющей компании дом №27 по Южной улице — там основные вопросы жителей касались капремонта. Филипп Ефанов объяснил жильцам, что нужно сделать для включения дома в план капитального ремонта. Кроме того, до 31 мая туда направят работников для текущего ремонта оконных блоков.

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