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В Павловском Посаде состоялось еженедельное оперативное совещание

Фото: пресс-служба администрации г.о. Павловский Посад

Фото: пресс-служба администрации г.о. Павловский Посад

Глава Павлово-Посадского городского округа провел еженедельное оперативное совещание, в ходе которого обсудили ряд актуальных тем, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Водоснабжение. Филиал Коммунальных систем Московской области продолжает устанавливать приборы учёта на общедомовые нужды в сотрудничестве с МБУ. Кроме того, на этой неделе КС МО поручено установить новые регуляторы давления в Больших Дворах, что должно улучшить качество воды.

Благоустройство. После проведения зимних работ на тепловых и водных сетях в некоторых местах осталось нарушение благоустройства. Глава округа поручил городским службам привести территорию в порядок до 1 мая.

На этой неделе коммунальщики активно убирают грязь, мусор, листву, ликвидируют всё, что портит внешний вид округа. Также стартует череда субботников.

Ремонт памятников. В преддверии 80-летия Великой Победы начаты работы по обновлению памятников. МБУ «Благоустройство» уже получили соответствующее распоряжение.

«Все должно быть в должном виде, память наших Героев — это святой долг» — подчеркнул глава городского округа Денис Семенов.

Дороги и уборка. Продолжается ямочный ремонт, а также усилена очистка дорог, дворовых проездов и сельских территорий. Особое внимание уделено улице Узкокалейной, где из-за движения большегрузов дорожное покрытие сильно разрушено.

Образование и мероприятия. В эту пятницу состоится всероссийская акция «Сдаем вместе», в рамках которой родители смогут попробовать сдать ЕГЭ.

Состояние торговых объектов. Обсудили и внешний вид городских улиц. В частности, проблема переполненных контейнеров у магазинов, которые в выходные превращаются в стихийные свалки. Глава поручил разобраться с этой ситуацией.

«Если у некоторых предпринимателей в голове нет мысли о чистоте — значит, будем разбираться» — сказал он.

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#павловский посад
Молодогвардейцы Павловского Посада сходили на экскурсию в ООО ЧОП «Защита»
11 марта 2025, 15:11

Фото: пресс-служба администрации г.о. Павловский Посад

11 марта в России отмечается День сотрудников частных охранных организаций. Дата выбрана не случайно — именно в этот день в 1992 году был принят закон «О частной детективной и охранной деятельности».
В честь праздника активисты «Молодой Гвардии» вместе с молодежью Павлово-Посадского городского округа посетили ООО ЧОП «Защита», которое работает в сфере охраны и безопасности с 1994 года, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Экскурсия началась с вводной части, где сотрудники предприятия рассказали гостям об истории организации, используемой экипировке и рабочих ситуациях, с которыми сталкиваются охранники. Затем молодогвардейцы познакомились с работой пульта охраны, узнали, как поступают вызовы, как действует тревожная кнопка и как работает группа быстрого реагирования.

В завершение участники мероприятия освоили базовые приемы самообороны, потренировались с бойцами ГБР, среди которых есть профессиональные спортсмены, и попробовали свои силы в выполнении специального задания.

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#подмосковье
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В парках Каширы можно заняться дыхательной гимнастикой и другими видами спорта
11 марта 2025, 14:38

Фото: istockphoto / Wavebreakmedia

Еженедельно в парках Каширы проводятся различные мероприятия в рамках губернаторской программы «Парки Подмосковья».
Расписание включает активности для всех возрастных групп, создавая возможности для семейного отдыха, творчества и общения, сообщает пресс-служба администрации ​городского округа. Мероприятия будут проходить с период с 10 по 16 марта.

«Мастер-классы и культурно-просветительская деятельность, йога смеха, утренняя зарядка и дыхательная гимнастика в рамках проекта «Активное долголетие», а также многое другое ждет всех жителей и гостей наших парков на этой неделе», — сообщила директор городского парка Олеся Кожадей.

Полный перечень событий округа представлен в телеграм-канале «Кашира. Культура. Спорт».

Изменения в программе возможны в зависимости от погодных условий.

Возрастное ограничение: 0 .

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#гимнастика
#кашира
#мероприятия
#парк
#подмосковье
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На пяти подмосковных дорогах проведут наибольший объём ремонта по нацпроекту ИДЖ
11 марта 2025, 13:38

Фото: istockphoto / Wavebreakmedia

В этом году в Московской области специалисты Мосавтодора проведут масштабный ремонт региональных дорог в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Наибольшие объёмы работ запланированы в пяти округах: Коломенском, Дмитровском, Орехово-Зуевском, Можайском и Сергиево-Посадском.

«Ремонтный сезон в Подмосковье планируется начать уже в апреле при устойчивой плюсовой температуре. В этом сезоне дорожникам предстоит отремонтировать порядка 840 км региональной сети, из них 240 км – на территориях пяти округов-лидеров», — сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

В Коломенском округе обновят около 60 км дорог на 17 участках, включая улицы в Озёрах, Малинское шоссе, обход Коломны и трассу между деревнями Липитино и Дворики.

В Дмитровском и Орехово-Зуевском округах планируется заменить по 48 км дорожного покрытия. В Дмитрове работы охватят 19 участков, а в Орехово-Зуевском — 9. В Можайском округе обновят свыше 42 км покрытия на 15 дорогах, причём 8 из них находятся в городской черте, что улучшит комфорт передвижения автомобилистов.

В Сергиево-Посадском округе отремонтируют более 40 км дорог на 12 участках. Шесть из них расположены в малых населённых пунктах, где работы направлены на повышение безопасности движения.

Всего в рамках ремонтной кампании 2025 года специалисты Мосавтодора приведут в порядок более 320 участков региональных трасс. Подробный план ремонта доступен на сайте Минтранса Подмосковья.

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#подмосковье
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#минтранс мо
#ремонт дорог
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Подмосковных специалистов приглашают на смотр-конкурс «Дерево в архитектуре»
11 марта 2025, 13:35

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Открыт приём заявок на VI Российский смотр-конкурс с международным участием «Дерево в архитектуре», желающие могут зарегистрироваться до 28 апреля включительно, сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
«Конкурс состоится в рамках одноименного международного форума, который будет проходить в Рыбинске с 10 по 12 июля. Организатором выступает Союз московских архитекторов», — говорится в сообщении.
Конкурс призван продемонстрировать разнообразие применения дерева в архитектуре и показать, как воплощаются в проектных решениях творческие идеи. Лучший реализованный проект получит Гран-при.

Подробная информация о форуме и конкурсе размещена на официальном сайте проекта.

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#мособлархитектура
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Остановки и знаки в восьми округах Подмосковья очистили от граффити и рекламы
11 марта 2025, 13:20

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Нелегальную рекламу и граффити удалили с остановок и дорожных знаков сотрудники Мосавтодора в восьми подмосковных округах, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Незаконную рекламу убрали с остановочных павильонов на улице Ленина в богородской деревне Ивашево, на Фабричном проезде мытищинской деревне Пирогово, в ступинской деревне Городище и на улице ул. Академика Горячкина в посёлке Подольской машинно-испытательной станции округа Подольск», — говорится в сообщении.
Кроме того, были ликвидированы граффити с дорожных знаков на улице Вокзальная в посёлке Нахабино округа Красногорск, на улице Ленина и улице Октябрьской Революции в Коломне и на улице Крупской в Орехово-Зуеве. Граффити также смыли с остановки на Октябрьском проспекте в Люберцах.

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