В Павловском Посаде состоялось еженедельное оперативное совещание

Фото: пресс-служба администрации г.о. Павловский Посад
Глава Павлово-Посадского городского округа провел еженедельное оперативное совещание, в ходе которого обсудили ряд актуальных тем, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Водоснабжение. Филиал Коммунальных систем Московской области продолжает устанавливать приборы учёта на общедомовые нужды в сотрудничестве с МБУ. Кроме того, на этой неделе КС МО поручено установить новые регуляторы давления в Больших Дворах, что должно улучшить качество воды.
Благоустройство. После проведения зимних работ на тепловых и водных сетях в некоторых местах осталось нарушение благоустройства. Глава округа поручил городским службам привести территорию в порядок до 1 мая.
На этой неделе коммунальщики активно убирают грязь, мусор, листву, ликвидируют всё, что портит внешний вид округа. Также стартует череда субботников.
Ремонт памятников. В преддверии 80-летия Великой Победы начаты работы по обновлению памятников. МБУ «Благоустройство» уже получили соответствующее распоряжение.
Дороги и уборка. Продолжается ямочный ремонт, а также усилена очистка дорог, дворовых проездов и сельских территорий. Особое внимание уделено улице Узкокалейной, где из-за движения большегрузов дорожное покрытие сильно разрушено.
Образование и мероприятия. В эту пятницу состоится всероссийская акция «Сдаем вместе», в рамках которой родители смогут попробовать сдать ЕГЭ.
Состояние торговых объектов. Обсудили и внешний вид городских улиц. В частности, проблема переполненных контейнеров у магазинов, которые в выходные превращаются в стихийные свалки. Глава поручил разобраться с этой ситуацией.
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Благоустройство. После проведения зимних работ на тепловых и водных сетях в некоторых местах осталось нарушение благоустройства. Глава округа поручил городским службам привести территорию в порядок до 1 мая.
На этой неделе коммунальщики активно убирают грязь, мусор, листву, ликвидируют всё, что портит внешний вид округа. Также стартует череда субботников.
Ремонт памятников. В преддверии 80-летия Великой Победы начаты работы по обновлению памятников. МБУ «Благоустройство» уже получили соответствующее распоряжение.
«Все должно быть в должном виде, память наших Героев — это святой долг» — подчеркнул глава городского округа Денис Семенов.
Дороги и уборка. Продолжается ямочный ремонт, а также усилена очистка дорог, дворовых проездов и сельских территорий. Особое внимание уделено улице Узкокалейной, где из-за движения большегрузов дорожное покрытие сильно разрушено.
Образование и мероприятия. В эту пятницу состоится всероссийская акция «Сдаем вместе», в рамках которой родители смогут попробовать сдать ЕГЭ.
Состояние торговых объектов. Обсудили и внешний вид городских улиц. В частности, проблема переполненных контейнеров у магазинов, которые в выходные превращаются в стихийные свалки. Глава поручил разобраться с этой ситуацией.
«Если у некоторых предпринимателей в голове нет мысли о чистоте — значит, будем разбираться» — сказал он.
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Дайана Хусинова