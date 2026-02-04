Центральный парк в Щелково обновят к октябрю 2026 года

04 февраля 2026, 17:39

Видео: Министерство благоустройства Московской области

Центральный парк в подмосковном Щелково ожидает масштабная реконструкция. Проект комплексного благоустройства охватит все ключевые зоны общественного пространства и превратит территорию в современное место для отдыха и досуга горожан, сообщает Министерство благоустройства Московской области.