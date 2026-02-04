Центральный парк в Щелково обновят к октябрю 2026 года
Видео: Министерство благоустройства Московской области
Центральный парк в подмосковном Щелково ожидает масштабная реконструкция. Проект комплексного благоустройства охватит все ключевые зоны общественного пространства и превратит территорию в современное место для отдыха и досуга горожан, сообщает Министерство благоустройства Московской области.
В рамках обновления в парке появятся детские и спортивные площадки, центральная площадь со сценой, прогулочная набережная, велодорожка, а также зоны для мастер-классов, аттракционов, пикников и выгула собак. Проектом предусмотрено обустройство городского пляжа, пирсов, лодочной станции и служебных зданий.
Для удобства посетителей запланировано создание трех основных маршрутов: пешеходного — вдоль реки Клязьмы, двухсторонней велодорожки и лесной тропы, ведущей к физкультурно-оздоровительному комплексу, предназначенной для бега и прогулок с питомцами.
Особенностью проекта станет архитектурная концепция, основанная на авиационно-космическом наследии города. Аллеи с плавными изгибами, напоминающими фигуры высшего пилотажа, и тематическое оформление объектов подчеркнут связь Щелково с историей летчиков-испытателей и космонавтов. Центральным элементом парка станет протяженная набережная с зонами отдыха.
Завершить все работы по благоустройству Центрального парка в Щелково планируется в октябре текущего года.
