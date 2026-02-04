В Реутове в этом году откроют школу вратарского мастерства Акинфеева и Чанова

04 февраля 2026, 17:30

оригинал А. Воробьёв и А. Ковязин (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

Реконструкцию стадиона «Старт» в Реутове планируют завершить в конце этого года. Такими планами поделился на рабочей встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым временно исполняющий полномочия главы наукограда Алексей Ковязин.





На стадионе появится футбольное поле с подогревом, что позволит использовать его круглый год. Будет также построено новое трёхэтажное здание «Академии вратарского мастерства Игоря Акинфеева и Вячеслава Чанова».



В ходе встречи Воробьёв поинтересовался, готов ли Ковязин принять участие в конкурсе по отбору кандидатур на пост главы округа, который состоится в Реутове 20 февраля.



«Безусловно, готов. Город для меня не новый, я в нём почти всю жизнь живу. Закончил здесь школу, потом учился в МГТУ им. Баумана, после чего вернулся в Реутов. Работал в команде администрации округа, затем перешёл в городской округ Балашиха, где занимал позицию заместителя главы. В 2023 году возвратился на территорию Реутова. Команда работает, никаких проблем и сложностей нет. Все заряжены и готовы добиваться результата», – ответил Ковязин.