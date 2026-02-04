В Подольске открылась масштабная выставка работ студентов-дизайнеров
Выставку «Рождение талантов» с более чем 240 творческими работами студентов отделения дизайна колледжа «Знание» открыли в Выставочном зале Подольска. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
В экспозицию вошли самые разные произведения — от классического рисунка до костюмов и авторских кукол.
Выставка будет работать до 22 февраля включительно. Возрастных ограничений нет.«Такая выставка является важным шагом в профессиональном развитии наших студентов. Они получили возможность демонстрировать свои проекты и слышать мнение зрителей — для творческого человека это очень важно», — сказала преподавательница рисунка, живописи, макетирования и материаловедения колледжа «Знание» Елена Божек.