В Подольске открылась масштабная выставка работ студентов-дизайнеров

04 февраля 2026, 16:52

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Выставку «Рождение талантов» с более чем 240 творческими работами студентов отделения дизайна колледжа «Знание» открыли в Выставочном зале Подольска. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





В экспозицию вошли самые разные произведения — от классического рисунка до костюмов и авторских кукол.



