Цифровой мониторинг борщевика в Подмосковье охватывает крупные частные земли

11 августа 2026, 21:15

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

В Московской области реализуют пилотный проект по цифровому мониторингу земель с произрастанием борщевика Сосновского. О его сути рассказали в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода.





Очаги выявляют по данным дистанционного зондирования Земли. Затем информация подтверждается с применением беспилотной авиации.

«Искусственный интеллект помогает определить границы участка и установить его обладателя. При подтверждении нарушения информацию о назначенном штрафе автоматически направляют собственнику через портал госуслуг. При этом основной фокус проекта – крупные частные земельные участки, которые длительное время не используют собственники», – рассказали в министерстве.

«Наша задача – сделать борьбу с борщевиком системной, чтобы она охватывала не только муниципальные, но и крупные частные земли, которые долго не используются. Если такой участок зарастает, борщевик быстро выходит за его пределы и распространяется на соседние территории. Цифровой мониторинг помогает вовремя выявлять такие очаги и устанавливать их обладателей», – отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Виталий Мосин.

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

«Как правило, это юрлица, которые владеют значительными площадями и не обеспечивают их содержание. Небольшие участки граждан, в том числе дачные, обычно не попадают в зону внимания. Там собственники самостоятельно проводят обработку без напоминаний со стороны надзорных органов», – добавил министр.