Подмосковный паратлет выиграл Международные соревнования ветеранов боевых действий

11 августа 2026, 19:38

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Игорь Старовойт из Московской области стал победителем первых Международных соревнований по парапауэрлифтингу среди ветеранов боевых действий. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта региона.





Подмосковный спортсмен выступал в весовой категории до 88 килограммов. В дисциплине «жим лёжа» он выполнил три попытки, показав результаты 180, 187 и 191 килограммов. Все подходы были засчитаны единогласным решением судей.

«Я хорошо знаю, что значит начинать заново. Знаю, насколько важно, чтобы рядом был кто-то, кто уже прошёл этот путь. Если моя победа даст хотя бы одному человеку силы не остановиться, значит, всё было не зря», – сказал Старовойт.