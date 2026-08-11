В Подмосковье определились участники плей-офф Кубка Игоря Акинфеева

11 августа 2026, 20:42

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

В Химках завершился групповой этап VIII Международного детского турнира «Кубок Игоря Акинфеева». По его итогам стали известны участники полуфинала турнира, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.





За главный трофей турнира поборются московские «Родина» и «Локомотив» «Зенит» из Санкт-Петербурга и минское «Динамо». Расписание игр за места с пятого по 20-е доступно на сайте.



Полуфинальные матчи, игра за третье место и финал состоятся 12 августа на «Арене Химки». После этого пройдут торжественная церемония награждения и гала-матч с участием звёзд российского футбола.

«Помимо классического футбольного турнира участников и зрителей ждут соревнования в авторских дисциплинах, разработанных легендарным футбольным вратарём Игорем Акинфеевым. Это кипербол и кипербатл. Кипербол сочетает традиционный футбол с серией пенальти, благодаря которой определяется победитель каждого матча. Кипербатл представляет собой дуэль голкиперов, когда вратари поочерёдно наносят удары по воротам друг друга», – рассказали в министерстве.