Участие в турнире по греко-римской борьбе в Ногинске приняли более 150 атлетов

Свыше 150 спортсменов из 24 российских регионов собрал в Ногинске традиционный Всероссийский турнир по греко-римской борьбе на призы Николая Балбошина. Об этом сообщает пресс-служба администрации Богородского округа.
В этом году соревнования проходили в 31-й раз. Площадкой турнира стал спорткомплекс «Знамя». Участников поприветствовал председатель окружного Совета депутатов Владимир Хватов.
«Желаю всем участникам честной, бескомпромиссной борьбы и победы — и в спорте, и в жизни. Так, как побеждал великий спортсмен Николай Фёдорович Балбошин! А вам, уважаемый Николай Фёдорович, здоровья и долголетия!» — сказал Владимир Хватов.Он также выразил уверенность, что этот турнир будет проводиться ещё много десятилетий.
Николай Балбошин — советский греко-римский борец, победитель Олимпийских игр в Монреале, пятикратный чемпион мира, шестикратный чемпион Европы и 14-кратный победитель международных турниров.