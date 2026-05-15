Участие в турнире по греко-римской борьбе в Ногинске приняли более 150 атлетов

оригинал Фото: пресс-служба администрации Богородского г.о.

Свыше 150 спортсменов из 24 российских регионов собрал в Ногинске традиционный Всероссийский турнир по греко-римской борьбе на призы Николая Балбошина. Об этом сообщает пресс-служба администрации Богородского округа.





В этом году соревнования проходили в 31-й раз. Площадкой турнира стал спорткомплекс «Знамя». Участников поприветствовал председатель окружного Совета депутатов Владимир Хватов.





«Желаю всем участникам честной, бескомпромиссной борьбы и победы — и в спорте, и в жизни. Так, как побеждал великий спортсмен Николай Фёдорович Балбошин! А вам, уважаемый Николай Фёдорович, здоровья и долголетия!» — сказал Владимир Хватов.