Глава Раменского Малышев оценил ход благоустройства дворов
Глава Раменского муниципального округа Эдуард Малышев проверил ход работ по благоустройству дворов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Так, работы стартовали на улице Высоковольтной. Ранее жильцы домов обратились к главе с просьбой заменить старое плиточное покрытие на удобное и долговечное.
«Жители давно просили восстановить здесь тротуарное покрытие. Оно состояло из плитки, которая уже начала рассыпаться. Поэтому всё заменят, и людям будет комфортно», – сказал Малышев.Он отметил, что в рамках благоустройства заменят покрытие у дома №20 на площади 250 квадратных метров, установят 25 метров нового бордюра. У дома №22 обновят свыше 1800 «квадратов» покрытия, заменят 280 метров бордюрного камня, восстановят асфальт вдоль тротуаров.
Благоустройство территории проходит в рамках программы губернатора Московской области.
«В рамках программы «Народные тропы» делаем новое асфальтовое покрытие, чтобы людям было комфортно ходить. Хочу напомнить нашим жителям, что на время работ по комплексному благоустройству дворов необходимо убирать свои машины», – отметил Малышев.
В администрации отметили, что обращения жителей помогают определять участки, требующие первоочередного преображения.
Глава округа также проверил, как идёт комплексное благоустройство дворовых территорий в посёлке Быково.
Работы ведутся на улице Аэропортовской. Глава оценил их темпы и обсудил с подрядчиками соблюдение графика. Он отметил ответственный подход команды к задаче: благоустройство проводят по плану, а качество исполнения соответствует требованиям. Работы завершат до конца августа.
«Цель работ – создать для жителей комфортную и благоустроенную среду рядом с домом: удобные проезды и парковки, безопасные пешеходные дорожки, ухоженные газоны», – отметил Малышев.Новые тротуары и проезды сделают передвижение по двору удобнее для всех категорий граждан, включая семьи с колясками и маломобильных жителей. Глава поблагодарил присутствующих за терпение в период проведения работ.