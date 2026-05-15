Глава Раменского Малышев оценил ход благоустройства дворов

оригинал Фото: Раменский медиацентр

Глава Раменского муниципального округа Эдуард Малышев проверил ход работ по благоустройству дворов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.





Так, работы стартовали на улице Высоковольтной. Ранее жильцы домов обратились к главе с просьбой заменить старое плиточное покрытие на удобное и долговечное.

«Жители давно просили восстановить здесь тротуарное покрытие. Оно состояло из плитки, которая уже начала рассыпаться. Поэтому всё заменят, и людям будет комфортно», – сказал Малышев.

«В рамках программы «Народные тропы» делаем новое асфальтовое покрытие, чтобы людям было комфортно ходить. Хочу напомнить нашим жителям, что на время работ по комплексному благоустройству дворов необходимо убирать свои машины», – отметил Малышев.

«Цель работ – создать для жителей комфортную и благоустроенную среду рядом с домом: удобные проезды и парковки, безопасные пешеходные дорожки, ухоженные газоны», – отметил Малышев.