Участки для строительства домов получили с января более 100 подмосковных врачей
103 подмосковных врача получили участки для строительства домов в Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба Минимущества региона.
Участки медикам выделяют по подмосковной программе поддержки работников сферы здравоохранения «Земля врачам».
«Всего с момента запуска программы землю под строительство дома получили более 2 700 врачей, работающих в больницах и поликлиниках региона. В том числе в текущем году медикам выделили 103 участка», — рассказал глава Минмособлимущества Алексей Натаров.Больше всего участков в этом году врачам передали в Пушкинском округе — 21. На втором месте по этому показателю округ Чехов, где медики получили 12 участков, на третьем — Богородский округ: там врачам отдали десять наделов, на четвёртом — Орехово-Зуевский округ (семь участков), а на пятом — Раменский округ (шесть участков).