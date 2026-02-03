Участник «Героев Подмосковья» проходит практику в администрации Наро-Фоминска

03 февраля 2026, 12:11

оригинал Фото: Медиасток.РФ

В Московской области продолжают реализацию обучения ветеранов специальной военной операции по программе «Герои Подмосковья». Проект помогает участникам получить новую профессию, освоить управленческие навыки и продолжить служить стране уже в гражданской сфере.





Ветеран СВО, старший лейтенант Игорь Тараканов рассказал, что уже прошёл два очных модуля обучения и приступил ко второй стажировке. Первый практический этап он провёл в Наро-Фоминском округе — в дирекции по капитальному строительству.

«После первого модуля была стажировка два месяца, и я проходил ее у нас в городском округе (Наро-Фоминском — ред.), в дирекции по капитальному строительству. Там мне, в общем, многое знакомо, потому что я 22 года на стройке, на руководящих должностях, и это моя среда. Но вот второй этап стажировки сейчас прохожу уже в территориальном управлении. Если переводить на русский язык, это мэрия, мэрия города Наро-Фоминска. Сейчас просто называется территориальное управление: раньше был мэр, а сейчас начальник территориального управления», — поделился военнослужащий.

«Это уже другая специфика, другой масштаб задач и другое понимание того, как работает система «на земле»», — добавил участник программы.