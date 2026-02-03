Участник «Героев Подмосковья» проходит практику в администрации Наро-Фоминска
В Московской области продолжают реализацию обучения ветеранов специальной военной операции по программе «Герои Подмосковья». Проект помогает участникам получить новую профессию, освоить управленческие навыки и продолжить служить стране уже в гражданской сфере.
Ветеран СВО, старший лейтенант Игорь Тараканов рассказал, что уже прошёл два очных модуля обучения и приступил ко второй стажировке. Первый практический этап он провёл в Наро-Фоминском округе — в дирекции по капитальному строительству.
«После первого модуля была стажировка два месяца, и я проходил ее у нас в городском округе (Наро-Фоминском — ред.), в дирекции по капитальному строительству. Там мне, в общем, многое знакомо, потому что я 22 года на стройке, на руководящих должностях, и это моя среда. Но вот второй этап стажировки сейчас прохожу уже в территориальном управлении. Если переводить на русский язык, это мэрия, мэрия города Наро-Фоминска. Сейчас просто называется территориальное управление: раньше был мэр, а сейчас начальник территориального управления», — поделился военнослужащий.По его словам, новая стажировка даёт другой опыт и позволяет глубже понять работу муниципальной власти. Участник программы выезжает на встречи с жителями, разбирает обращения и участвует в решении локальных вопросов вместе с представителями администрации.
«Это уже другая специфика, другой масштаб задач и другое понимание того, как работает система «на земле»», — добавил участник программы.Программа «Герои Подмосковья» действует по поручению президента РФ Владимира Путина. Участники проходят годовое обучение, включающее четыре очно-заочных модуля и стажировки в органах власти и госструктурах. Наставники сопровождают участников на всех этапах и помогают выбрать дальнейшую профессиональную траекторию.
