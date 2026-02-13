Участник «Героев Подмосковья» рассказал, как проходит обучение на программе

13 февраля 2026, 14:54

оригинал Фото: Медиасток.РФ

Программа «Герои Подмосковья» действует в Московская область по поручению президента России Владимира Путина. Проект помогает ветеранам специальной военной операции получить новые компетенции, развить лидерские качества и продолжить карьеру в государственном или коммерческом секторе.





Ветеран СВО, участник программы «Герои Подмосковья» Алексей Протченко отметил, что обучение в проекте выстроили грамотно и насыщенно.



По его словам, участники быстро осваивают большой объём знаний, потому что теорию сразу закрепляют практическими занятиями с опытными политиками и управленцами. Он также подчеркнул важность полученного опыта и возможность применить знания на практике.

«Хотелось бы выразить благодарность организаторам за возможность принять участие в данной образовательной программе. Это не только большая честь, но и ответственность. И мне, как и каждому участнику программы, предстоит на деле доказать ее результативность», — рассказывает военнослужащий.

«Программа «Герои Подмосковья» очень востребована. Ребята, возвращаясь с линии боевого соприкосновения, зачастую ищут себя в обычной жизни, и мы должны подставить им плечо. Всегда приятно, когда рядом находится человек, который знает, чем и как можно помочь», — отмечает губернатор Московской области Андрей Воробьёв.