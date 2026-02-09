В Раменском прошли памятные мероприятия, посвящённые двум историческим датам

09 февраля 2026, 18:53

Фото: Раменский медиацентр

В Раменском состоялись мемориальные мероприятия к 84-й годовщине Вяземской воздушно-десантной операции и к 37-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.





История города связана с боевой историей крылатой пехоты. Во время Великой Отечественной войны там были сформировали воздушно-десантных соединений. А в 1942 году с аэродрома Раменское для участия в Вяземской операции вылетели в тыл врага бойцы четвёртого воздушно-десантного корпуса под командованием генерал-майора Алексея Левашова.



Достойно проявили себя и раменчане, служившие в составе ограниченного контингента советских войск в Афганистане. 12 из них не вернулись домой.



В Троицком храме состоялась панихида по погибшим воинам. Ветераны боевых действий возложили цветы к монументу «Родина-мать» на Раменском кладбище и к могиле легендарного генерала Левашова. А в ДК им. Воровского прошёл концерт «От Вязьмы до Афгана».



«Уже не первый год ветераны 56-й Гвардейской отдельной штурмовой бригады ВДВ собираются на гостеприимной Раменской земле, которая тесно связана с историей воздушно-десантных войск. Мы благодарны за тёплый приём и активное участие в наших мероприятиях. Это большая честь для нас – вместе вспомнить подвиги героев-десантников и низко поклониться их родителям», – приветствовал собравшихся в зале депутат Мособлдумы Владимир Вшивцев.