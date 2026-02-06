Ветеран СВО объяснил, кому подойдёт программа «Герои Подмосковья»
В Московской области продолжают развивать программу «Герои Подмосковья», которая помогает ветеранам специальной военной операции освоить новые навыки и выбрать дальнейший профессиональный путь. Участникам предоставляют стажировки, чтобы подготовить их к работе в государственных структурах или региональном бизнесе.
Ветеран СВО, участник программы Алексей Киселенко отметил, что главным фактором для поступления и успешного обучения остаётся внутренняя мотивация. По его словам, важнее не прошлый опыт, а желание развиваться и приносить пользу обществу.
«Если говорить о том, какие качества нужны, чтобы пройти отбор и не потеряться в программе, то я думаю, что здесь не столько важен опыт, сколько личная мотивация. Все зависит от того, что человек хочет получить от программы. Лично я хотел продолжить служение государству, если уже нет возможности служить в силовых структурах. Очень важна моральная и психологическая устойчивость», — рассказывает военнослужащий.Он добавил, что программа насыщена новыми знаниями и практическими задачами. Участники осваивают разные направления работы и быстро включаются в новую деятельность.
Проект «Герои Подмосковья» действует по поручению президента России Владимира Путина. Программа длится 12 месяцев, включает четыре очно-заочных образовательных модуля и стажировки в органах власти и муниципалитетах. За каждым участником закрепляют наставника, который помогает разобраться в новых задачах и выбрать карьерное направление.
Участие бесплатное — кандидаты проходят конкурсный отбор. Программа помогает ветеранам пройти адаптацию к гражданской жизни, получить управленческие компетенции и продолжить профессиональную реализацию. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв подчеркнул значимость проекта для бойцов, возвращающихся к мирной жизни.
«Программа «Герои Подмосковья» очень востребована. Ребята, возвращаясь с линии боевого соприкосновения, зачастую ищут себя в обычной жизни, и мы должны подставить им плечо. Всегда приятно, когда рядом находится человек, который знает, чем и как можно помочь», — отмечает губернатор.Подробнее о программе — на официальном сайте.