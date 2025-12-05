Участниками форума «Я — патриот» в Пушкинском округе стали около 200 человек
Молодёжный форум «Я — патриот» состоялся в Образовательном комплексе №2 в Пушкинском городском округе. Участниками мероприятия стали юнармейцы, волонтёры, активисты «Движения Первых», а также ветераны СВО и представители окружной администрации — всего около 200 человек. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.
Перед собравшимися выступил глава округа Максим Красноцветов. Он рассказал, как важен патриотизм для строительства будущего страны.
«Патриотизм — это не просто слово и не только чувство в сердце. Это действие. Это выбор. Это готовность каждый день работать для своего города, своего округа, своей страны. Именно так и рождается сильное, уверенное будущее», — заявил Красноцветов.Он добавил, что на форум собрались люди, которые уже работают на благо общества, участвуют в различных проектах и помогают согражданам хранить память о героических страницах истории Отечества.
Для участников форума работали различные образовательные площадки и интерактивные точки. Кроме того, для желающих провели мастер-класс по сборке-разборке автомата Калашникова.