В Пушкинском ветераны боевых действий побывали на производстве бытовой химии

05 декабря 2025, 14:45

Фото: пресс-служба администрации г. о. Пушкинский

Ветераны СВО посетили ГК «Пластик Он Лайн» и познакомились с процессом производства бытовой химии. Эту продукцию поставляют бойцам в зону проведения спецоперации, сообщили в пресс-службе администрации городского округа Пушкинский.





Экскурсию организовали при поддержке администрации и местного отделения Ассоциации ветеранов СВО. Гости смогли наблюдать весь цикл производства от разработки до выпуска готовой продукции, включая инновационные решения вроде сухого душа и автоматизированных душевых кабин. Им рассказали о ключевых направлениях деятельности компании.



Фото: пресс-служба администрации г. о. Пушкинский





«Многие из ветеранов уже знакомы с нашей продукцией. Сегодня мы показали им, как все это создаётся. Рассказали об оборудовании, о текущих проектах и перспективных разработках. Группа компаний активно поддерживает семьи военнослужащих, помогая трудоустроиться на своих предприятиях», – сказал гендиректор ГК «Пластик он лайн» Дмитрий Кульков.