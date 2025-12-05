Ивантеевский музей подготовил новогоднюю программу для посетителей
Праздничная программа «К нам стучится Новый год» будет проходить в Ивантеевском историко-краеведческом музее с 17 декабря по 31 января. Об этом сообщает пресс-служба администрации Пушкинского городского округа.
Посетителей ждёт выставка винтажных ёлочных игрушек и советских открыток, а также творческие мастер-классы.
«Гостям расскажут, что такое новогодняя сюрпризница, как появились первые стеклянные шары, что изготавливали на Пушкинской артели ёлочных украшений и пр., а также научат делать новогодние игрушки из фоармина и винтажного картона», — говорится в сообщении.Музей расположен по адресу: Ивантеевка, Центральный проезд, дом №1. Записаться на мероприятия программы можно по телефону +7-496-536-13-90. Расписание можно посмотреть по ссылке.