Ивантеевский музей подготовил новогоднюю программу для посетителей

05 декабря 2025, 13:02

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Праздничная программа «К нам стучится Новый год» будет проходить в Ивантеевском историко-краеведческом музее с 17 декабря по 31 января. Об этом сообщает пресс-служба администрации Пушкинского городского округа.





Посетителей ждёт выставка винтажных ёлочных игрушек и советских открыток, а также творческие мастер-классы.





«Гостям расскажут, что такое новогодняя сюрпризница, как появились первые стеклянные шары, что изготавливали на Пушкинской артели ёлочных украшений и пр., а также научат делать новогодние игрушки из фоармина и винтажного картона», — говорится в сообщении.