Участниками Президентских спортивных игр в Подольске стали около 300 школьников

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск
Почти 300 школьников принимают участие в муниципальном этапе Президентских спортивных игр в Подольске, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«В соревнованиях участвуют 23 команды по 12 человек в каждой. Команды сформированы из ребят 2010-2012 годов рождения, обучающихся в школах округа», — говорится в сообщении.Турнир состоит из четырёх частей. Первые две уже позади: на них участники мерялись силами в баскетболе и настольном теннисе. Теперь юным спортсменам предстоят волейбольные матчи и соревнования по лёгкой атлетике.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск
Муниципальный этап Президентских спортивных игр завершится 25 апреля. Далее команда, одержавшая победу, будет представлять округ на региональном этапе.
Спортивное мероприятие приурочено к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
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Лев Каштанов