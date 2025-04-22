Весеннюю уборку в Подольске проводят более 300 коммунальщиков и около 100 машин

Фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск
316 человек и 95 единиц спецтехники приводят в порядок дороги и общественные пространства в Подольске. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
«На дорогах муниципального и регионального значения работают 44 машины и 130 сотрудников. Убирают смёт с прибордюрной части и мусор в полосе отвода, моют проезжую часть, дорожные ограждения, остановки общественного транспорта и тротуары. На общественных территориях работает 51 единица спецехники и 186 коммунальщиков. Они убирают мусор, обрабатывают газоны, моют плитку на площадях», – отметили в администрации.
Порядок наводят и во дворах. В центре внимания – парковочные места, пешеходные дорожки и проезды к контейнерным площадкам. Продолжается благоустройство клумб и цветников.
В пресс-службе добавили, что оставить заявку на уборку можно по телефону 8 (495) 663-99-99 или по номерам телефонов своих управляющих организаций.
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Лора Луганская