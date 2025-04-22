В Подольске в ходе экозабега по лесопарку убрали порядка 800 кг мусора

Фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск
Подольская молодёжь собрала около 800 кг мусора в ходе экологического забега «Чисто по совести». Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
«В этом году забег посвятили 80-летию Великой Победы. Студенты и активисты общественных организаций очистили территорию лесопарка «Ёлочки». Девять команд представителей организаций профессионального образования, активистов и добровольческих объединений общими усилиями собрали почти 800 кг мусора», – уточнили в пресс-службе.Фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск
Первое место занял технико-экономический колледж, собравший 167 кг. Образовательная площадка №4 Подольского колледжа им. А. В. Никулина – на втором месте со 119,5 кг. Московскому областному современному колледжу за 116,5 кг досталось третье место.
Как отметили в администрации, плоггингом в округе начали заниматься четыре года назад. Следующий экозабег планируют провести осенью ко Дню города.
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