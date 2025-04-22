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В Подольске в ходе экозабега по лесопарку убрали порядка 800 кг мусора

Фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск

Фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск

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Подольская молодёжь собрала около 800 кг мусора в ходе экологического забега «Чисто по совести». Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
«В этом году забег посвятили 80-летию Великой Победы. Студенты и активисты общественных организаций очистили территорию лесопарка «Ёлочки». Девять команд представителей организаций профессионального образования, активистов и добровольческих объединений общими усилиями собрали почти 800 кг мусора», – уточнили в пресс-службе.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск

Первое место занял технико-экономический колледж, собравший 167 кг. Образовательная площадка №4 Подольского колледжа им. А. В. Никулина – на втором месте со 119,5 кг. Московскому областному современному колледжу за 116,5 кг досталось третье место.

Как отметили в администрации, плоггингом в округе начали заниматься четыре года назад. Следующий экозабег планируют провести осенью ко Дню города.

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В Подмосковье с начала весны спили более 200 опасных деревьев
22 апреля 2025, 21:34

Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

Специалисты ликвидировали в Подмосковье с начала весны свыше 200 сухостойных и аварийных деревьев. Такими данными поделились в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«В регионе продолжаются работы в рамках месяца уборки и благоустройства. Это, например, очистка газонов от мелкого мусора и прошлогодней листвы; промывка внутридворовых проездов, парковочных карманов и тротуаров, контейнерных площадок; ремонт детских игровых площадок и малых архитектурных форм; удаление вандальных надписей, опиловка сухостойных и аварийных деревьев. С начала весны таких деревьев в регионе спилили более 200», – отметили в ведомстве.
Как отметили инспекторы министерства, в первую очередь проводится вырубка сухих аварийных деревьев с критическим углом наклона, которые представляют повышенную опасность. Затем ликвидируют сухостойные деревья.

В ведомстве напомнили, что, заметив сухое дерево во дворе дома, нужно обратиться в территориальный отдел министерства для оперативной ликвидации.

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#безопасность
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Выманивать деньги у граждан стали мошенники под видом инкассаторов
22 апреля 2025, 21:03

Фото: пресс-служба ГУРБ МО

Мошенники начали выманивать деньги у россиян, притворяясь инкассаторами. Об этом предупредили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Подмосковья со ссылкой на данные Банка России.
«После введения мер, усложняющих проведение сомнительных операций, число мошенничеств с так называемыми «инкассаторами» резко возросло. Злоумышленники звонят гражданам, представляясь сотрудниками Банка России, и заявляют об атаке на их счета, предупреждая о возможном хищении сбережений. Чтобы защитить деньги, аферисты предлагают воспользоваться бесплатной услугой инкассаторов – подставных курьеров, которые якобы заберут наличные и перевезут их на некий защищённый «специальный счёт», – рассказали в ГУРБ.
Там посоветовали не поддаваться на провокации мошенников.
«Если вам поступил такой звонок, не реагируйте и ни в коем случае не передавайте деньги неизвестным. Услугу инкассации могут получать только юридические и физические лица на основании специального договора», – отметили в ведомстве.
Там напомнили, что ЦБ РФ не работает с физлицами как с клиентами, не ведёт их счета и не звонит гражданам.

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«Чеховские медведи» стали полуфиналистами чемпионата России по гандболу
22 апреля 2025, 20:56

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Чеховский гандбольный клуб «Чеховские медведи» пробился в полуфинал Суперлиги чемпионата России. Во втором четвертьфинальном матче он уверенно победил «Динамо Астрахань» – 38:25, сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
Игра прошла на большой спортивной арене Дворца спорта «Олимпийский» имени В. С. Максимова в Чехове. С первых минут встречи хозяева захватили инициативу и удерживали её на протяжении всей игры.
«К перерыву разрыв в счёте достиг 11 мячей. Во второй половине матча «Чеховские медведи» продолжили наращивать преимущество, а команда из Астрахани начала допускать много ошибок. К середине второго тайма «Динамо» осталось без главного тренера, так как Георгий Заикин был дисквалифицирован за недовольство действиями судей», – рассказали в ведомстве.
Лучшими бомбардирами в составе победителей стали Александр Котов и Александр Ермаков. Каждый забросил в ворота соперника по шесть мячей.
«Первая игра немного не удалась, провалили защиту и сделали много потерь. А во второй учли все ошибки и показали хорошую игру. Вот и всё», – прокомментировал победу линейный игрок команды из Чехова Ермаков.
Первый матч полуфинала «Чеховские медведи» проведут на выезде, ответная встреча состоится дома. Соперником подмосковной команды стал столичный ЦСКА, победивший в серии четвертьфинальных игр «Пермских медведей».

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В ОЭЗ «Дубна» будут выпускать первый российский препарат от редкого заболевания
22 апреля 2025, 20:43

Фото: пресс-служба компании «ПСК Фарма»

Российская фармацевтическая компания «ПСК Фарма» зарегистрировала новый препарат для лечения пациентов с тяжёлым наследственным заболеванием – фенилкетонурией. Об этом сообщили в пресс-службе Миниинвеста Московской области.
Препарат пополнит портфель компании-резидента особой экономической зоны «Дубна» для терапии социально значимых заболеваний. Его будут выпускать под торговым наименованием Сапроптерин ПСК.
«Мощности подмосковной компании позволяют полностью закрыть потребность в этом препарате по всей России. Сегодня это около 135 тыс. таблеток в год. При необходимости предприятие увеличит объём выпускаемой продукции. Препарат входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств. Его планируется поставлять в лечебные учреждения в рамках госзакупок», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
Фенилкетонурия встречается в среднем у одного из 10 тыс. новорождённых. Это наследственное генетическое заболевание, связанное с нарушением обмена аминокислоты фенилаланина. Из-за мутации гена организм не может её перерабатывать, что приводит к накоплению токсичных продуктов обмена веществ. Без своевременного лечения заболевание может вызвать серьёзные неврологические нарушения.

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Весеннюю уборку в Подольске проводят более 300 коммунальщиков и около 100 машин
22 апреля 2025, 19:57

Фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск

316 человек и 95 единиц спецтехники приводят в порядок дороги и общественные пространства в Подольске. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
«На дорогах муниципального и регионального значения работают 44 машины и 130 сотрудников. Убирают смёт с прибордюрной части и мусор в полосе отвода, моют проезжую часть, дорожные ограждения, остановки общественного транспорта и тротуары. На общественных территориях работает 51 единица спецехники и 186 коммунальщиков. Они убирают мусор, обрабатывают газоны, моют плитку на площадях», – отметили в администрации.


Порядок наводят и во дворах. В центре внимания – парковочные места, пешеходные дорожки и проезды к контейнерным площадкам. Продолжается благоустройство клумб и цветников.

В пресс-службе добавили, что оставить заявку на уборку можно по телефону 8 (495) 663-99-99 или по номерам телефонов своих управляющих организаций.

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