Участники программы «Герои Подмосковья» посетили ЦУР в Королёве
В Королёве участники программы «Герои Подмосковья» познакомились с работой органов власти и Муниципальным Центром управления регионом.
Ветераны СВО проходят обучение в Мастерской управления «Сенеж» по программе «Герои Подмосковья». Она является продолжением федерального проекта «Время Героев».
Программа включает четыре основных направления: экономика и финансы, государственная политика, региональное и муниципальное управление и современные технологии управления. Сейчас идёт первый этап — изучение госуправления.
Бойцы пообщались с заместителями главы Королёва, узнали о работе округа в сфере спорта, ЖКХ, благоустройства и строительства, посетили Единую диспетчерскую службу и музей РКК «Энергия».
