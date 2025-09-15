Достижения.рф

В Подмосковье 8-летняя дочь участника СВО поставила рекорд России по сварке

Юная жительница Жуковского установила рекорд России по сварке
8-летняя жительница подмосковного Жуковского Елизавета Алтунина освоила три технологии сварки и установила рекорд России. Достижение девочки внесли в Реестр рекордов страны. Подробности сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



За выдающиеся успехи в сфере образования, науки, культуры, спорта и волонтёрской деятельности Елизавета получила именную стипендию. Конкурсная комиссия присудила ей победу в номинации «Образование и наука».

Сварочному делу девочку обучал её отец, Алексей Алтунин. Он работает профессиональным сварщиком и сейчас участвует в специальной военной операции. Помимо Елизаветы, ещё 29 юных жителей авиаграда получили именные стипендии. Церемония награждения прошла по нескольким номинациям: «Культура и искусство», «Физическая культура и спорт» и «Новый взгляд».

