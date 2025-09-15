Участники программы «Герои Подмосковья» посетили ключевые предприятия Дубны

15 сентября 2025, 16:10

оригинал Полина Пахомова

Дубну и её ключевые предприятия посетили участники программы «Герои Подмосковья» в рамках образовательного курса, передаёт корреспондент Полина Пахомова.





Программа «Герои Подмосковья» создана для ветеранов специальной военной операции. Они овладевают знаниями и навыками, необходимыми для работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в коммерческих организациях.



В Дубне занятие для участников программы «Герои Подмосковья» провёл глава городского округа Максим Тихомиров.





«Он рассказал о работе своей команды и представил стратегию развития территории. Дубна предстала перед будущими управленцами не только в панорамных видах предприятий и научных объектов, но и в детальных статистических данных», — говорится в сообщении.