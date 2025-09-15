Участники программы «Герои Подмосковья» посетили ключевые предприятия Дубны
Дубну и её ключевые предприятия посетили участники программы «Герои Подмосковья» в рамках образовательного курса, передаёт корреспондент Полина Пахомова.
Программа «Герои Подмосковья» создана для ветеранов специальной военной операции. Они овладевают знаниями и навыками, необходимыми для работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в коммерческих организациях.
В Дубне занятие для участников программы «Герои Подмосковья» провёл глава городского округа Максим Тихомиров.
«Он рассказал о работе своей команды и представил стратегию развития территории. Дубна предстала перед будущими управленцами не только в панорамных видах предприятий и научных объектов, но и в детальных статистических данных», — говорится в сообщении.Лекцию гостям прочитал и директор муниципального Центра управления регионом Алексей Харинов. Он объяснил, как ведётся сбор обращений жителей в онлайн-режиме и как сотрудники ЦУРа обрабатывают эти сигналы.
Затем делегация отправилась осматривать предприятия и Центр реабилитации, действующий в медсанчасти Дубны.