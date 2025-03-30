МосОблЕИРЦ открыл первый в Подольске терминал видеоконсультирования

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск
МосОблЕИРЦ открыл первый в Подольске терминал автоматизированной системы «Видеоконсультант» (АСВК), который позволит повысить качество обслуживания жителей и улучшить доступность сервисов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Теперь жители могут решать вопросы оплаты коммунальных услуг, не дожидаясь очередей. Достаточно просто подойти к устройству и связаться с оператором по видеосвязи. Найти его можно по адресу: улица Литейная, 31/5. Жители округа могут прийти и, обратившись по видеосвязи к оператору, решить широкий спектр вопросов», – отметил глава округа Григорий Артамонов. «Пока что терминал видеоконсультирования в регионе единственный, и установлен он в Подольске. Приятно, что непосредственно в день открытия первый же клиент заказал установку счётчика с помощью видеотерминала. В будущем мы планируем установить подобные терминалы по всему Подмосковью в МФЦ и супермаркетах. То есть в шаговой доступности, чтобы жителям было максимально удобно и комфортно», – отметил замгендиректора МосОблЕИРЦ Глеб Латыпов.
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Анастасия Чинкова