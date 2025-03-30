Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Подмосковье/ Глава Подольска Артамонов поздравил призёров Национальной технологической олимпиады

Глава Подольска Артамонов поздравил призёров Национальной технологической олимпиады

Григорий Артамонов поздравил призёров Национальной технологической олимпиады
Евгений Глазунов (фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск)

Евгений Глазунов (фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск)

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов поздравил юных жителей Евгения Глазунова и Ахмеда Азиева, ставших призёрами Национальной технологической олимпиады. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
Учащиеся школы имени Д.И. Зернова достойно представили округ на соревновании по направлению «Автоматизация бизнес-процессов». Глазунову и Азиеву удалось справиться с реальной инженерной задачей. Команда «Помидорки» придумала, как можно модернизировать деревообрабатывающее производство, чтобы сделать из него суперэффективный завод по оптимизации.

Глазунов и Азиев успешно прошли испытание и продемонстрировали глубокие знания в области анализа данных, программного управления и проектного мышления. Решения школьников оказались результативными, практичными и перспективными.

Ахмед Азиев (фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск)

«Эта победа – не случайность, а результат ежедневного труда, любознательности, веры в себя и, конечно, настоящего инженерного таланта. Гордимся вами! Пусть это будет только началом большого и вдохновляющего пути!», – отметил Григорий Артамонов.
Национальная технологическая олимпиада организует всероссийские многопрофильные инженерные соревнования для учащихся 8-11 классов. Школьникам предлагается выбрать подходящее направление из 32-х представленных. Состязания проходят в три этапа: отборочный индивидуальный, отборочный командный и финал.

Читайте также:

Глава Подольска Артамонов вручил первые паспорта восьми юным жителям округа

МосОблЕИРЦ открыл первый в Подольске терминал видеоконсультирования

В Подольске в этом году благоустроят три сквера, лесопарк и набережную
#победа
#школы
#бизнес
#завод
#производство
#олимпиада
#соревнования
#григорий артамонов
#подольск
МосОблЕИРЦ открыл первый в Подольске терминал видеоконсультирования
30 марта 2025, 15:56

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

МосОблЕИРЦ открыл первый в Подольске терминал автоматизированной системы «Видеоконсультант» (АСВК), который позволит повысить качество обслуживания жителей и улучшить доступность сервисов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Теперь жители могут решать вопросы оплаты коммунальных услуг, не дожидаясь очередей. Достаточно просто подойти к устройству и связаться с оператором по видеосвязи. Найти его можно по адресу: улица Литейная, 31/5. Жители округа могут прийти и, обратившись по видеосвязи к оператору, решить широкий спектр вопросов», – отметил глава округа Григорий Артамонов.
При помощи терминала жители смогут передать показания приборов учёта, оплатить счёт за электроэнергию с помощью QR-кода, переоформить лицевой счёт в случае оформления сделки купли-продажи недвижимости, а также уточнить ​сведения о тарифах, проверить баланс лицевого счёта либо в режиме самообслуживания, либо при связи с оператором.

Кроме того, ​любой желающий сможет отсканировать документ, отправить его оператору и получить распечатанную версию. Для этого гражданину необходимо положить лист на стекло сканера или взять распечатку. При этом оператор нажмёт все необходимые кнопки, поэтому сложностей с использованием аппарата не появится.

«Пока что терминал видеоконсультирования в регионе единственный, и установлен он в Подольске. Приятно, что непосредственно в день открытия первый же клиент заказал установку счётчика с помощью видеотерминала. В будущем мы планируем установить подобные терминалы по всему Подмосковью в МФЦ и супермаркетах. То есть в шаговой доступности, чтобы жителям было максимально удобно и комфортно», – отметил замгендиректора МосОблЕИРЦ Глеб Латыпов.
Видеоматериалы стали удобной и доступной каждому жителю альтернативой посещения офисов МосОблЕИРЦ. База клиентов у операторов видеоматериалов общая для всего региона, поэтому решать клиентские вопросы сможет любой житель Подмосковья, являющийся клиентом центра.

Читайте также:

Глава Подольска Артамонов вручил первые паспорта восьми юным жителям округа

Глава Подольска Артамонов помог ветерану Великой Отечественной войны получить медпомощь

В Подольске в этом году благоустроят три сквера, лесопарк и набережную
#мфц
#жители
#клиент
#мособлеирц
#база
#оператор
#счёт
#григорий артамонов
#подольск
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Шатуре обновят тренировочную базу секции гребли и благоустроят пляж
30 марта 2025, 14:06

Фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура

Глава муниципального округа Шатура Николай Прилуцкий проверил состояние городского пляжа и оценил оснащение тренировочной базы шатурских гребцов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
«В этом году приведём в порядок тренировочную базу секции гребли на шатурском городском пляже. Наши ребята и девчонки достигают значительных успехов в этом виде спорта, надо поддержать», – отметил Прилуцкий.
Фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура

На берегу озера Святое, на котором располагается тренировочная база, установят просторные, тёплые раздевалки для спортсменов, а для воспитанников спортивной школы будут закуплены новые байдарки. Также на пляже появятся новые уличные тренажёры для разминки перед занятиями.

Напомним, что в прошлом году тренер-преподаватель по гребле на байдарках и каноэ Самат Таканаев и его воспитанник Степан Белов были удостоены знаков отличия «Спортивная доблесть». Награды они получили за участие в летней спартакиаде учащихся России.

А в 2023 году 13 гребцов из Шатуры вошли в число лучших по мнению членов Всероссийской федерации гребли на байдарках.

Читайте также:

Жители Шатуры приглашаются к участию в общегородском субботнике

В парке им. Гагарина установили селфиматы с моментальной печатью фото

Около ста шатурян собрали творческие мастер-классы фестиваля «АртФормат»
#тренер
#школы
#награды
#жители
#база
#шатура
#николай прилуцкий
#благоустройство
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье в марте предотвратили сброс более 190 м³ строительных отходов
30 марта 2025, 13:27

Фото: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

В Подмосковье с начала марта проведено четыре рейда, направленных на пресечение несанкционированной перевозки строительных и крупногабаритных отходов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Участие в мероприятии приняли инспекторы ведомства, а также представители Главного управления региональной безопасности и областного Министерства экологии и полиции.

«Серые возчики» – это основные «генераторы» несанкционированных свалок в Подмосковье. Работа по борьбе с ними требует комплексного подхода – привлечение инспекторского состава, применение средств фото- и видеофиксации, информирование жителей. Регулярные рейды позволяют не только выявлять виновных лиц, но и предотвращать последующие правонарушения. Уже видим положительную динамику и увеличение числа ответственных водителей», – сообщил замминистра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья Алексей Семёнов.
Фото: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Рейды были проведены на территории городских округов Люберцы, Химки, Пушкинский, а также в Мытищах, где предотвратили сброс отходов объёмом 15 кубометров.

В общей сложности за март этого года был предотвращён сброс крупногабаритных отходов объёмом свыше 190 кубометров.

Все нарушители были привлечены к административной ответственности.

Читайте также:

В Подольске в этом году благоустроят три сквера, лесопарк и набережную

Фармацевтические предприятия Подмосковья за год отгрузили продукции на 260 млрд рублей

В Подмосковье запустили производство резиновой крошки для детских площадок
#подмосковье
#работа
#нарушители
#предприятия
#правонарушения
#рейды
#мусор
#строительный мусор
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Глава Подольска Артамонов вручил первые паспорта восьми юным жителям округа
30 марта 2025, 13:14

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов вручил первые паспорта восьми юным жителям округа.
«Для каждого из них – это особенный день. Получение первого документа – это начало пути самостоятельных решений. Дорогие ребята, желаю вам успехов на этом большом жизненном пути. Пусть рядом будут верные друзья, надёжные наставники и, конечно, любящая семья. Верьте в себя, ставьте амбициозные цели и обязательно добивайтесь их. Уверен, мы ещё не раз услышим о ваших победах!», – сообщил Артамонов, слова которого приводит пресс-служба администрации округа.
Все ребята, получившие главный документ гражданина России, талантливые и с активной жизненной позицией. Молодые люди занимаются спортом, увлекаются искусством и наукой. Например, ученица лицея ​№23 Татьяна Фомина играет на нескольких музыкальных инструментах, изучает биологию и литературу.

Девочка отметила, что для неё получение паспорта стало шагом во взрослую жизнь. Она рада, что стала полноценным гражданином страны.

Григорий Артамонов выразил благодарность родителям и педагогам, которые с детства прививают детям любовь к Родине, стремление к знаниям, веру в себя и помогают в ​самореализации.

Читайте также:

Глава Подольска Артамонов помог ветерану Великой Отечественной войны получить медпомощь

В Подольске в этом году благоустроят три сквера, лесопарк и набережную

В Подольске 600 семей переселят из аварийных домов в новое комфортабельное жильё
#семья
#жизнь
#любовь
#страны
#девочка
#григорий артамонов
#паспорт
#школьники
#подольск
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Глава Подольска Артамонов помог ветерану Великой Отечественной войны получить медпомощь
Григорий Артамонов помог ветерану Великой Отечественной войны получить медпомощь
30 марта 2025, 12:58

Григорий Артамонов и Сергей Косов (фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск)

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов организовал полное медицинское обследование для ветерана Великой Отечественной войны Сергея Косова и подарил ему современный слуховой аппарат. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
«Навестил нашего ветерана Сергея Тимофеевича Косова – человека удивительной судьбы и с крепким характером. Во время нашей прошлой встречи договорились уделить внимание его здоровью. Организовали для Сергея Тимофеевича полное медицинское обследование, включая консультации всех необходимых профильных специалистов. Также вместе с партией «Единая Россия» исполнил его просьбу – передал современный слуховой аппарат, который, уверен, сделает повседневную жизнь комфортнее, подарит больше радости общения с близкими», – отметил Артамонов.
Сергей Косов (фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск)

Жизнь ветерана является ярким примером мужества и настоящего патриотизма. Косов ушёл на фронт в 17-летнем возрасте, а домой вернулся только в 1950 году. В мирной жизни Сергей Тимофеевич окончил физико-математический институт, после чего до самой пенсии работал в конструкторском бюро точного машиностроения в Климовске, где возглавлял один из отделов. Косов женат уже более 70 лет. В их большой семье подрастают четверо правнуков. Ветеран, несмотря на преклонный возраст, сохраняет бодрость духа и жизненную энергию.

Сергей Косов с женой (фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск)

Читайте также:

В Подольске 22-м участникам Великой Отечественной войны присвоят звание «Почётный гражданин»

В Подольске в этом году благоустроят три сквера, лесопарк и набережную

Глава Подольска Артамонов представил губернатору ключевые направления работ в округе
#подольск
#россия
#пенсии
#жизнь
#ветеран
#великая отечественная война
#здоровье
#медицина
Следите за нашими новостями
в удобном формате