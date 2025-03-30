Глава Подольска Артамонов поздравил призёров Национальной технологической олимпиады

Евгений Глазунов (фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск)
Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов поздравил юных жителей Евгения Глазунова и Ахмеда Азиева, ставших призёрами Национальной технологической олимпиады. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
«Эта победа – не случайность, а результат ежедневного труда, любознательности, веры в себя и, конечно, настоящего инженерного таланта. Гордимся вами! Пусть это будет только началом большого и вдохновляющего пути!», – отметил Григорий Артамонов.
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Анастасия Чинкова