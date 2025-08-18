В Балашихе отчитались о ходе строительства ЖК «Героев»

18 августа 2025, 09:41

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Строительство шести корпусов ведётся в жилом комплексе «Героев» в Балашихе. О ходе работ рассказали в пресс-службе министерства жилищной политики Московской области.





В настоящее время в ЖК строят корпуса №408-413, все они находятся на разных стадиях готовности.





«В корпусе №408 ведётся черновая и чистовая отделка квартир, в корпусе №409 — черновая отделка квартир, а также черновая и чистовая отделка мест общего пользования, монтаж внутренних инженерных систем и лифтов. В корпусе №410 возводят монолитные конструкции из железобетона, а в корпусе №411 устраивают каменную кладку», — говорится в сообщении.