В Липецке врачи спасли годовалого ребенка, подавившегося морковью

18 августа 2025, 10:23

Фото: iStock/Kuramyndra

В Липецкой областной детской больнице медики оказали экстренную помощь годовалому мальчику, который подавился кусочком моркови и едва не задохнулся. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.





Ребёнок был доставлен в больницу в тяжёлом состоянии — у него наблюдались посинение кожных покровов и серьёзные затруднения дыхания. После обследования выяснилось, что кусочек моркови перекрыл дыхательные пути.



Специалисты — эндоскописты и анестезиологи — оперативно провели процедуру по извлечению инородного тела из бронхов с использованием специального оборудования. Медикам удалось стабилизировать состояние маленького пациента. В ближайшее время мальчика планируют выписать для дальнейшего амбулаторного наблюдения.



