Две части города Шатура свяжут новой автодорогой

Фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура
Участок автомобильной дороги, который позволит попасть на Советскую улицу через Вокзальный проезд, построят в Шатуре в этом году, сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.
Дорога протяжённостью 175 метров пройдёт рядом с железнодорожным вокзалом — там, где ранее находилась парковка. Ликвидировать парковку было решено в первую очередь из соображений безопасности.
Все работы планируется провести в весенне-летний период.
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«Решение принято для исключения различных инцидентов. Дорога пройдет по существующей парковке. В этой точке соединятся ул. Советская с Вокзальным проездом», —пояснил замглавы округа Александр Титов.При этом со стороны улицы Строителей на дороге будут организованы парковочные карманы. Кроме того, предусмотрена установка наружного освещения, а для пешеходов организуют переход, по которому можно безопасно пройти от автостанции к ж/д вокзалу.
Все работы планируется провести в весенне-летний период.
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Лев Каштанов