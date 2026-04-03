Улицы города Пушкино ко Дню Победы украсят порядка 60 конструкций

03 апреля 2026, 22:59

Фото: пресс-служба администрации г. о. Пушкинский

Город Пушкино ко Дню Победы украсят около 60 праздничных конструкций. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Пушкинский.





Председатель Совета депутатов муниципалитета Артём Садула и его заместитель Николай Михайлин посетили одну из баз городского хозяйства и проверили, как идут работы.

«Работники трудятся в заданном темпе. К подготовке уличных инсталляций приступили ещё в середине марта. Планируется, что город украсят порядка 60 конструкций. Никаких задержек нет, к началу празднования всё будет установлено в срок», – отметили в пресс-службе.